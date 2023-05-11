İngiltere, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler tedarik ettiğini doğruladı

İngiltere, Rusya'nın saldırılarına karşı kendisini savunması için Ukrayna'ya 250 kilometre menzile sahip Storm Shadow tipi uzun menzilli füzeler tedarik ettiğini doğruladı.

İngiltere, Rusya'nın saldırılarına karşı kendisini savunması için Ukrayna'ya 250 kilometre menzile sahip Storm Shadow tipi uzun menzilli füzeler tedarik ettiğini doğruladı.

İngiltere, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarına karşı kendisini savunması için uzun süredir talep ettiği uzun menzilli füzelerin Ukrayna'ya tedarik edildiğini doğruladı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarik edildiğini belirterek, füzelerin Ukrayna'ya kendisini savunması için "en iyi şansı" vereceğini söyledi. Wallace, "Bu silah sistemlerinin bağışı, Ukrayna'ya Rusya'nın devam eden vahşetine, özellikle de uluslararası hukuka aykırı olarak Ukrayna sivil altyapısının kasıtlı olarak hedef alınmasına karşı kendilerini savunması için en iyi şansı veriyor. Ukrayna'nın buna karşı kendini savunma hakkı var" dedi.

İngiltere'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarik etme kararının, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıyı hedef almaya devam etmesi nedeniyle alındığını belirten Wallace, silahların Rus güçlerini geri iteceğini söyledi. Wallace, füzelerin "Ukrayna egemen topraklarında" kullanılacağını da sözlerine ekledi.

Storm Shadow

Menzilinin 250 kilometrenin üzerinde olduğu bilinen İngiliz yapımı Storm Shadow füzesinin, fırlatma esnasında hedefine kilitlenmeden önce düşman radarı tarafından tespit edilmemek için alçak irtifaya inme özelliği bulunuyor. Uçaklardan ateşlenen füzeler sayesinde Ukraynalı pilotların cephe hatlarından daha uzakta kalabilecekler.

Wallace, Rusya'yı uzun menzilli füzeler konusunda uyarmıştı

Daha önce İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'ya yazdığı bir mektupta, daha fazla Rus saldırısının İngiltere'nin Ukrayna'ya uzun menzilli silahlar tedarik etmesine yol açabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Şubat ayında ise İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndermeye hazır olduğunu söylemişti. Sunak, "Birlikte Ukrayna'nın şehirlerini Rus bombalarından ve İran insansız hava araçlarından korumasına yardım etmeliyiz. Bu nedenle Birleşik Krallık, Ukrayna'ya daha uzun menzilli silahlar veren ilk ülke olacak" demişti. - MANCHESTER