İngiltere'nin Sudan'daki tahliye operasyonları tamamlandı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sudan'daki tahliye çalışmalarının tamamlandığı ve son tahliye uçağının dün akşam saatlerinde başkent Hartum'dan ayrıldığı kaydedildi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında 15 Nisan'da başlayan çatışmalar ateşkes sözlerine rağmen devam ediyor. Çok sayıda ülke, Sudan'daki vatandaşlarının tahliyesini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sudan'daki tahliye çalışmalarının başarılı şekilde tamamlandığı ve son tahliye uçağının dün akşam saatlerinde başkent Hartum'dan ayrıldığı kaydedildi.

İngiltere hükümeti, geçtiğimiz salı gününden itibaren Sudan'dan 21 uçuşun gerçekleştirildiğini ve toplam bin 888 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Sudan'da can kaybı artıyor

Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda can kaybının 528'e, yaralı sayısının ise 4 bin 599'a yükseldiği kaydedildi. Açıklamada, başkent Hartum'da sağlık hizmeti veren merkezlerin sayısının artırıldığı ve hastanelerle iletişimin güçlendirildiği belirtildi. Bakanlık, acil durumdaki insanlara tıbbi destek sağlanması için de dost ülkeler ile uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği içinde olunduğunu bildirdi.

Askeri yönetim RSF'nin orduya katılmasını istiyor

Sudan'da 15 Nisan'da Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Mohammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı. El-Burhan, isyancılarla savaşmak için kurulan RSF'nin bağımsız bir güç olarak hareket etmesini engellemek amacıyla orduya katılması gerektiğini belirtirken, RSF'nin başındaki Dagalo ise bunun sivil bir yönetimle gerçekleştirilmesi gerektiğini savunuyor. - HARTUM