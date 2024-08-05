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İngiltere'deki şiddet olaylarında gözaltına alınanların sayısı 378'e yükseldi

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İngiltere'de 29 Temmuz'da düzenlenen bıçaklı saldırının ardından patlak veren şiddet olaylarında gözaltına alınanların sayısı 378'e yükseldi. Aşırı sağcıların neden olduğu şiddet olaylarına karışanların tespit edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

İngiltere'de 29 Temmuz'da düzenlenen bıçaklı saldırının ardından patlak veren şiddet olaylarında gözaltına alınanların sayısı 378'e yükseldi.

İngiltere'nin Southport bölgesindeki 29 Temmuz'da bir dans okuluna düzenlenen ve 3 kız çocuğunun ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırı sonrası yayılan yanlış bilgiler sonucu sokaklardaki şiddet olayları sürüyor. Aşırı sağcıların neden olduğu şiddet olaylarında bugüne kadar gözaltına alınanların sayısı 378'e yükseldi. Polis, şiddet olaylarına karışanların tespit edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve gözaltı sayısının artacağını aktardı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, polisin şiddet olaylarına müdahale edebilmesini sağlamak için uzman polis memurlarından oluşan "daimi bir ordu" kurulacağını duyurdu.

Kuzey İrlanda'da meclis tatile ara verdi

Şiddet olayların ardından Kuzey İrlanda'da tatilde olan milletvekilleri meclise geri çağırıldı.

Birçok ülke seyahat uyarısı yayınladı

Avustralya, Malezya ve Nijerya gibi ülkeler ise vatandaşlarına İngiltere'deki şiddet olayları nedeniyle seyahat uyarıları yayınladı.

Ne olmuştu?

Southport'ta 3 çocuğun öldürüldüğü saldırının ardından bazı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, saldırganın Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiasını yaymıştı. Polisin, saldırganın Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşında bir erkek olduğunu açıklamasına rağmen aşırı sağcılar, Müslümanlara ve göçmenlere karşı eylemler gerçekleştirmişti. Eylemler İngiltere'nin birçok kentine yayılmıştı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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