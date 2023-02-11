İngiltere'deki müzayedede açık artırmayla satılacaktı, polis ele geçirdi

İzmir ve çevre illerden toplanılıp tır içerisine zulalanarak İngiltere'ye götürüleceği tespit edilen tarihi eserler, İzmir polisi tarafından ele geçirildi. Tanesinin 5 bin Euro'dan başlayan fiyatlarla İngiltere'deki müzayedelerde açık artırmada satılabilecek çok nadir parçalar olduğu öğrenilen 677 adet tarihi esere el konuldu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yürüttüğü teknik ve fiziki takiplerde, İzmir ve çevre illerden toplanan çok kıymetli tarihi eserlerin tır içerisine zula yöntemi ile gizlenerek İngiltere'ye götürüleceği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından Balçova ilçesinde durdurulan tırda yapılan aramada, Arkaik, Helenistik, Roma, İslami ve Bizans dönemlerine ait ve nadir bulunan, bir çoğu sikke olan 677 adet altın, gümüş ve bronz tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili D.A.M. adlı şüpheli gözaltına alındı.

Müzayedede 5 bin Euro'dan açık artırmayla satılacaktı

Öte yandan çok nadir parçalar olduğu belirlenen tarihi eserlerin, İngiltere'deki müzayedelerde açık arttırma usulü yaklaşık olarak adetlerinin 5 bin Euro'dan başlayan fiyatlarla satılabileceği tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR