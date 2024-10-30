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İngiltere'de Nükleer Denizaltı Tersanesinde Yangın: İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

İngiltere'de Nükleer Denizaltı Tersanesinde Yangın: İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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İngiltere'nin Barrow-in-Furness kasabasında BAE Systems'a ait nükleer denizaltı tersanesinde çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

İngiltere'de nükleer denizaltı tersanesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İngiltere'nin Barrow-in-Furness kasabasında havacılık ve savunma sanayi şirketi BAE Systems'a ait nükleer denizaltı tersanesinde yerel saatle 00.44 sıralarında yangın çıktı. Polis tarafından yapılan açıklamada, dumandan etkilenen 2 kişinin hastaneye kaldırıldığını, yangının çıktığı ana montaj alanının tahliye edildiği belirtildi. Polis, tersanede "nükleer risk" bulunmadığını duyurdu.

Bölge itfaiyesi, çevrede yaşayanlara pencere ve kapıları kapalı tutmaları ve olay yerinden uzak durmaları uyarısında bulundu. İtfaiye ekiplerinin saatlerce süren çalışmanın ardından alevleri söndürdüğü öğrenildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tersanede şu anda yaklaşık 5 yıl içinde Kraliyet Donanması'ndaki Vanguard denizaltılarının yerini alması beklenen Dreadnought sınıfı 4 yeni nükleer denizaltı inşa ediliyor. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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