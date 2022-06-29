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İngiltere'de gaz borusu patladı, işçi havaya uçtu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
İngiltere'de gaz borusu patladı, işçi havaya uçtu

İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde bir çiftliğe çit çeken işçi, kullandığı makinenin gaz borusunu patlatması sonucu havaya uçtu.

İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde bir çiftliğe çit çeken işçi, kullandığı makinenin gaz borusunu patlatması sonucu havaya uçtu.

İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde bir çiftliğin etrafına çit çeken işçi, kullandığı makine ile yanlışlıkla gaz borusunu patlatınca havaya uçtu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, işçinin gaz borusunu patlatmasının ardından gaz sızıntısı meydana geldiği görüldü. Patlayan borudan gaz sızması nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, yetkililer yaklaşık 30 evin tahliye edildiğini belirtti.

Çiftlik sahibi Alan Brown, görüntüleri izlediğinde büyük bir şok yaşadığını belirterek, işçinin yaralanmadığını ancak büyük korku yaşadığını ifade etti. - LONDRA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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