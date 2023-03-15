- İngiltere'de demir yolu çalışanları greve gitti, istasyonlar boş kaldı

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da demir yolu çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi için aldığı grev kararı nedeniyle çok sayıda sefer yapılamadı.

İngiltere'de raylı ulaşım sendikalarından biri olan Aslef çalışanları, bugün ve yarın iş bırakma kararı aldı. Çalışma koşullarının ve maaşlarının iyileştirilmesini talep eden demir yolu çalışanlarının iş başı yapmadığı başkent Londra'da hayat durma noktasına geldi. Turistlerin sıkça kullandığı, Londra'nın en yoğun tren istasyonlarından biri olan Westminster kullanıma tamamen kapatılırken, başkent genelindeki birçok istasyonunda ise sınırlı sayıda sefer yapıldı.

Enflasyon zirvede, çalışanlar sokakta

İngiltere'de enflasyonun yüzde 11'in üzerine çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşması nedeniyle son aylarda sağlık ve ulaşım çalışanları da dahil olmak üzere kamu ve özel sektörde grev dalgası başlamıştı. Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi, ocak ayına kadar olan 8 ayda düzenlenen grevlerin ülke ekonomisine maliyetinin yaklaşık 1,7 milyar pound (2,09 milyar dolar) olduğunu belirtmişti.