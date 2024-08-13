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İngiltere'de Bıçaklı Saldırı Sonrası Gözaltı Sayısı Arttı

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İngiltere'de 29 Temmuz'da düzenlenen bıçaklı saldırının ardından patlak veren şiddet olaylarında gözaltına alınanların sayısı bin 24'e yükseldi. Gözaltına alınan 575 kişiye çeşitli suçlamalar yöneltildi.

İngiltere'de 29 Temmuz'da düzenlenen bıçaklı saldırının ardından patlak veren şiddet olaylarında gözaltına alınanların sayısı bin 24'e yükseldi. Gözaltına alınan 575 kişiye çeşitli suçlamalar yöneltildi.

İngiltere'nin Southport bölgesinde 29 Temmuz'da bir dans okuluna düzenlenen ve 3 kız çocuğunun ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırı sonrası yayılan yanlış bilgiler sonucu sokaklarda patlak veren şiddet olaylarında gözaltı sayısı arttı. Polis, şiddet olaylarına karıştığı için gözaltına alınanların sayısının bin 24'e yükseldiğini belirterek, 575 kişiye çeşitli suçlamalar yöneltildiğini açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında 69 yaşında bir kişi ile 11 yaşında bir çocuk da yer alıyor.

Ne olmuştu?

Southport'ta 3 çocuğun öldürüldüğü saldırının ardından bazı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, saldırganın Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiasını yaymıştı. Polisin, saldırganın Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşında bir erkek olduğunu açıklamasına rağmen aşırı sağcılar, Müslümanlara ve göçmenlere karşı eylemler gerçekleştirmişti. Eylemler İngiltere'nin birçok kentine yayılmıştı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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