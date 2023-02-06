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İngiltere, Çekya ve Tayvan, Türkiye'ye arama-kurtarma ekibi gönderiyor

3. Sayfa Haberleri

İngiltere, Çekya ve Tayvan, Türkiye'ye arama-kurtarma ekibi gönderiyor

İngiltere, Çekya ve Tayvan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Türkiye'ye arama-kurtarma ekibi göndereceklerini açıkladı.

İngiltere, Çekya ve Tayvan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Türkiye'ye arama-kurtarma ekibi göndereceklerini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından birçok ülke Türkiye'ye yardım için harekete geçti. Çekya, Türkiye'deki yıkıcı deprem sonrası arama-kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 68 kişilik arama kurtarma ekibi gönderme kararı aldı. Çekya Dışişleri Bakanlığı'nın deprem bölgesine yardım gönderme teklifi Türkiye tarafından kabul edilirken, başkent Prag ve Ostrava itfaiyelerinden oluşan toplamda 68 kişilik ekip ve 4 arama köpeği TSİ 20.00'de (TSİ) Prag Vaclav Havel Havaalanından Türkiye'ye doğru yola çıkacak.

"Büyük üzüntüyle öğrendim"

Çekya Başbakanı Petr Fiala yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı ve ölümcül depremi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Çekya, 68 kişilik bir arama kurtarma ekibi ile Türkiye'ye yardım edecek" dedi.

Tayvan'dan Türkiye'ye 40 kişilik arama-kurtarma ekibi

Uzakdoğu ülkesi Tayvan da, depremin ardından acil olarak 40 kişilik kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderme kararı aldı. Uzmanlardan oluşan ekibin 3 kurtarma köpeği ve 4 tonluk ekipmanı da yanlarında götürecekleri ifade edildi.

Tayvan saati ile akşam 10.25'te Taipei-İstanbul seferini yapacak tarifeli uçağa binecek olan ekip, yarın sabah İstanbul'a gelecek ve oradan da afet bölgesine hareket edecek. Tayvan hükümeti ayrıca Türkiye'ye 200 bin dolarlık yardım yapacağını duyurdu.

İngiltere'den Türkiye'ye 76 kişilik ekip

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Türkiye'ye 76 kişilik arama-kurtarma ekibi göndereceğini aktararak, "Gerektiğinde daha fazla destek sağlamaya hazırız" dedi.

Söz konusu ekibin İngiltere'den yerel saatle 16.00'da uçakla Gaziantep'e hareket etmesi bekleniyor. - PRAG

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türkiye England Çekya 3. Sayfa Haberler

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