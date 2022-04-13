İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 salgınında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılacak. - Haberler

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 salgınında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılacak.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 salgınında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 salgınında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 salgınında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılacak. - LONDRA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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