İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 salgınında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılacak.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 salgınında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılacak.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 salgınında uygulanan karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılacak. - LONDRA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa