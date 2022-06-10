İngiliz vatandaşı evinde ölü bulundu - Haberler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İngiliz vatandaşı yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Manavgat'ın Side Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 yıldır tek başına yaşayan James Dempster'ı (71) ziyaret eden arkadaşları, eve girdiklerinde yaşlı adamın yerde hareketsiz halde yattığını gördüler. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dempster'in hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan yaşlı adamın bir süredir hasta olduğu öğrenildi. Dempster'in cesedi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa