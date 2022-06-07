İngiliz gazeteci, Amazon'da kayboldu - Haberler

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İngiliz gazeteci, Amazon'da kayboldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
İngiliz gazeteci, Amazon'da kayboldu

İngiliz gazeteci Dom Phillips ve Brezilya yerlileri araştırmacısı Bruno Pereira'nın Amazon ormanlarında kayboldukları açıklandı.

İngiliz gazeteci Dom Phillips ve Brezilya yerlileri araştırmacısı Bruno Pereira'nın Amazon ormanlarında kayboldukları açıklandı.

İngiliz medyasının haberine göre, Brezilya'da araştırma yapan 57 yaşındaki İngiliz gazeteci Dom Phillips ve araştırmacı Bruno Pereira Amazonas eyaletinin Javari bölgesinde kayboldu. Geçtiğimiz Cuma günü tekneyle Jaburu gölüne giden ikilinin Pazar günü Atalaia do Norte şehrine dönmeleri bekleniyordu ancak kendilerinden bir daha haber alınamadı. Yetkililer, bir kitap araştırması için bölgeye giden Phillips ve Pereira'nın kaybolmalarından günler önce tehdit aldıklarını belirtti.

Phillips'in eşi Alessandra Sampaio yaptığı açıklamada, "Lütfen acilen harekete geçin. Ormanda her saniye önemlidir, her saniye yaşam ve ölüm arasındaki fark olabilir" dedi.

Fedaral savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Brezilya donanması tarafından arama çalışmaları başlatıldı. - BRASILIA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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