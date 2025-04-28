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İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz Boksör İstanbul'da Taksiciye Darp İddiası

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İstanbul Eyüpsultan'da bir İngiliz boksör, taksi ücreti konusunda anlaşmazlık yaşadığı taksi sürücüsünü darp etti. Olay anları bir araç kamerasına yansıdı. Boksör R.K, darp edilen taksi sürücüsü K.B'yi ağır şekilde yaraladı.

İngiliz boksörün, taksi şoförünü darp ettiği anlar ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da İngiliz boksörün ücret konusunda anlaşamadığı ticari taksi sürücüsünü darp ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan Göktürk D20 yolu üzerinde yaşanan olayda taksi sürücüsü K.B, havalimanından aldığı İngiliz boksör R.K, ile ücret konusunda anlaşmayınca taraflar arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesiyle kaçırıldığını düşünen İngiliz boksör R.K, taksi sürücünü darp etmişti. Ağır yaralanan sürücü, yerde kanlar içinde kalırken yolcu ise orada beklemeye devam etmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri, taksi sürücüsünü darp eden İngiliz boksör R.K'yi gözaltına alırken, yaralı taksi sürücüsü ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Karakola götürülen yolcu ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 'Kasten Yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Dehşet anları araç kamerasına yansıdı

İngiliz boksörü R.K'nin taksi sürücüsü K.B'yi darp ettiği anlar araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde arka koltukta oturan R.K'nin, K.B'yi boğazından ve yüzünden tutarak darp etti. K.B.'nin ise R.K.'ye direndiği görülüyor. Bir süre sonra tarafların taksiden indiği ve kavganın dışarıda da devam ettiği İngiliz boksörün taksiciyi dövdüğü kameraya yansıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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