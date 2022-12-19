İnfial yaratan görüntü! Canlı yayında yanındaki çocuğa istismarda bulundu

Sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada yanındaki küçük yaşta çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahsın görüntüleri infial yarattı. İnternete düşen videoyu paylaşıp tepki yağdıran onlarca kullanıcının ihbarı sonrasında harekete geçen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

İnternete düşen bir video deyim yerindeyse Türkiye'de infial yarattı. Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan şahsın, karşısındaki kişiyle konuşurken bir yandan da yanındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen anlar büyük tepki çekti.

VİDEODA YAŞININ 12 OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

İstanbul Duysun adlı sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, kimliği bilinmeyen bir şahsın, yaşının 12 olduğunu söyleyen bir çocuğa istismarda bulunduğu görüntüler yer aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Twitter üzerinden yükselen tepki paylaşımlarının ardından harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi şüpheli şahsı gözaltına aldı.