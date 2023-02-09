İneklerin deprem tedirginliği güvenlik kamerasına yansıdı 3. Sayfa Haberleri İneklerin deprem tedirginliği güvenlik kamerasına yansıdı Sarsıntı başlamadan önce tedirginlikleri başladıŞANLIURFA Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremleri ineklerin sarsıntıdan önce hissettiği görüldü. İneklerin deprem tedirginliği güvenlik kamerasına yansıdı Sarsıntı başlamadan önce tedirginlikleri başladı ŞANLIURFA Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremleri ineklerin sarsıntıdan önce hissettiği görüldü. Urfa'nın siverek ilçesinde bulunan bir ahırdaki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, ahırda bağlı olan ineklerin sarsıntıdan bir süre önce yaşadıkları tedirginlik güvenlik kamerasına yansıyor. İneklerin tedirginliği ve yatan bir ineğin kalkmasından sonra güvenlik kamerasına sarsıntılar yansıyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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