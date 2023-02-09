Üye Girişi
Haberi Paylaş

İneklerin deprem tedirginliği güvenlik kamerasına yansıdı

3. Sayfa Haberleri

İneklerin deprem tedirginliği güvenlik kamerasına yansıdı Sarsıntı başlamadan önce tedirginlikleri başladıŞANLIURFA Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremleri ineklerin sarsıntıdan önce hissettiği görüldü.

İneklerin deprem tedirginliği güvenlik kamerasına yansıdı

Sarsıntı başlamadan önce tedirginlikleri başladı

ŞANLIURFA Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremleri ineklerin sarsıntıdan önce hissettiği görüldü.

Urfa'nın siverek ilçesinde bulunan bir ahırdaki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, ahırda bağlı olan ineklerin sarsıntıdan bir süre önce yaşadıkları tedirginlik güvenlik kamerasına yansıyor. İneklerin tedirginliği ve yatan bir ineğin kalkmasından sonra güvenlik kamerasına sarsıntılar yansıyor.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title