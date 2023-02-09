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İneklerin deprem tedirginliği güvenlik kamerasına yansıdı

3. Sayfa Haberleri

İneklerin deprem tedirginliği güvenlik kamerasına yansıdı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri ineklerin sarsıntıdan önce hissettiği görüldü.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri ineklerin sarsıntıdan önce hissettiği görüldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ahırdaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ahırda bağlı olan ineklerin sarsıntıdan bir süre önce tedirginlik yaşadıkları görüldü. İneklerin tedirginliği ve yatan bir ineğin kalkmasından sonra yaşanan sarsıntılar da güvenlik kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

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