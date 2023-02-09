İneklerin deprem tedirginliği güvenlik kamerasına yansıdı 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri ineklerin sarsıntıdan önce hissettiği görüldü. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri ineklerin sarsıntıdan önce hissettiği görüldü. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ahırdaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ahırda bağlı olan ineklerin sarsıntıdan bir süre önce tedirginlik yaşadıkları görüldü. İneklerin tedirginliği ve yatan bir ineğin kalkmasından sonra yaşanan sarsıntılar da güvenlik kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Şanlıurfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İneklerin deprem tedirginliği güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.