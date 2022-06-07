İnek tepmesi sonucu yaralanan şahıs hastaneye yetiştirildi Bitlis'in Hizan ilçesinde inek tepmesi sonucu travma geçiren Mehmet İltaş isimli şahıs hastaneye ulaştırıldı. Bitlis'in Hizan ilçesinde inek tepmesi sonucu travma geçiren Mehmet İltaş isimli şahıs hastaneye ulaştırıldı. Edinilen bilgilere göre, Hizan'da inek tepmesi sonucu travma geçiren 70 yaşındaki Mehmet İltaş'ın yardımına sağlık ekipleri koştu. Yaralı İltaş'ın hastaneye nakli sağlandı. - BİTLİS İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bitlis 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İnek tepmesi sonucu yaralanan şahıs hastaneye yetiştirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.