İnek tepmesi sonucu yaralanan şahıs hastaneye yetiştirildi - Haberler

İnek tepmesi sonucu yaralanan şahıs hastaneye yetiştirildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bitlis'in Hizan ilçesinde inek tepmesi sonucu travma geçiren Mehmet İltaş isimli şahıs hastaneye ulaştırıldı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde inek tepmesi sonucu travma geçiren Mehmet İltaş isimli şahıs hastaneye ulaştırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Hizan'da inek tepmesi sonucu travma geçiren 70 yaşındaki Mehmet İltaş'ın yardımına sağlık ekipleri koştu. Yaralı İltaş'ın hastaneye nakli sağlandı. - BİTLİS
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa