İnek tepmesi sonucu yaralanan şahıs hastaneye yetiştirildi - Haberler

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İnek tepmesi sonucu yaralanan şahıs hastaneye yetiştirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnek tepmesi sonucu yaralanan şahıs hastaneye yetiştirildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde inek tepmesi sonucu travma geçiren Mehmet İltaş isimli şahıs hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde inek tepmesi sonucu travma geçiren Mehmet İltaş isimli şahıs hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Hizan'da inek tepmesi sonucu travma geçiren 70 yaşındaki Mehmet İltaş'ın yardımına sağlık ekipleri koştu. Yaralı İltaş'ın hastaneye nakli sağlandı. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bitlis 3. Sayfa Haberler

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