İnegöllü inşaat mühendisi trafik kazasında hayatını kaybetti

İnegöllü inşaat mühendisi genç, Bursa otobanında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Bursa otobanı Kestel ilçesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Yalova'da çalıştığı iş yerine seyir halindeki sürücü Yusuf Akalın(23) yönetimindeki 34 EYJ 082 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp taklalar attı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi. Yapılan otopsinin ardından gencin cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze Huzur mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü mezarlıkta gözyaşlarıyla defnedildi. - BURSA