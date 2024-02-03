İnegöl-Pazaryeri Yolu Üzerinde Frenleri Patlayan Tır Kaza Yaptı

İnegöl-Pazaryeri yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında frenleri patlayan yem yüklü tır, yamaca çarparak durabildi, 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Bilecik'in Pazaryeri ilçesini bağlayan yolda meydana geldi. Pazaryeri ilçesinden İnegöl'e seyreden sürücü Özgür Ö.(24) idaresindeki 43 ACJ 949 plakalı yem yüklü tırın iddiaya göre frenleri patladı. Yokuş aşağı kontrolden çıkan tır, yamaca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki yolcu Salih C.(25) yaralandı, yemler etrafa saçıldı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA