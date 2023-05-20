İnegöl OSB'de asansör kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana gelen olayda asansöre sıkışan işçi yaralandı.

Olay Organize Sanayi 4. Cadde de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Asansöre binen işçi İzzettin A.(30), asansörün aniden kontrolden çıkması sonucu sıkıştı. İşçinin bağırmasıyla, imdadına arkadaşları yetişti. Yardıma koşan mesai arkadaşı Bilginur K. da hafif şekilde yaralandı. Kurtarılan işçi ve kadın, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA