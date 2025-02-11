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İnegöl'deki Tekstil Fabrikasında Üçüncü Yangın

İnegöl'deki Tekstil Fabrikasında Üçüncü Yangın
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasının çatısında meydana gelen yangın, son 15 gün içinde üçüncü kez gerçekleşti. Yangın, yoğun duman nedeniyle işçiler tarafından itfaiyeye bildirildi ve ekipler hızlıca müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında 15 gün içinde üçüncü kez yangın meydana geldi.

Yangın, 00.30 sıralarında İnegöl OSB 4. Cadde'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının çatısında meydana geldi. Yangın sırasında yoğun dumanı gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

15 günde üçüncü yangın

Tekstil fabrikasında 15 gün içerisinde üç kez çatı yangını meydana geldi. Yangınların fabrikanın çatısına kurulan güneş enerji sistemlerinde meydana geldiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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