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İnegöl'deki Tekstil Fabrikasında Kimyasal Sızıntı: 11 İşçi Hastanede Tedavi Altına Alındı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen kimyasal sızıntı sonucunda 11 işçi hastanede tedavi altına alındı. Hidroklorik asit kutusunun yere dökülmesiyle oluşan reaksiyon sonucu fabrikaya yayılan kimyasal gazdan etkilenen işçiler fenalaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında kimyasal sızıntı yaşandı. Yaşanan sızıntıdan etkilenen 11 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Hidroklorik asit kutusu yere dökülünce suyla temas ederek reaksiyon oluşturdu. Oluşan reaksiyonla kimyasal gaz fabrikaya hızla yayılmaya başladı. Gaza maruz kalan 11 işçi fenalaştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Zehirlenen işçiler olay yerine sevk edilen ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fabrikadaki işçiler tahliye edildi. İtfaiye ekipleri de fabrikadaki gaz buharını tahliye ettiler.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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