İnegöl'deki Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sarmaşık Sokaktaki bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı mobilya imalathanesinin 2'nci katındaki sobadan sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevleri gören işçiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA