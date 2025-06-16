İnegöl'deki Mobilya İmalathanesinde Yangın
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinin bahçesindeki atıklar yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevlerin imalathaneye sıçramasını önledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinin bahçesindeki atıklar alev alev yandı.
Mahmudiye Mahallesi 15. Mobilya sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinin bahçesinde meydana geldi. Bahçedeki atıklar alev alev yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale kısa sürede kontrol altına aldılar. Yangın imalathaneye sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa