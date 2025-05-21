İnegöl'deki Mobilya İmalathanesinde Silahlı Kavga: 2 Yaralı

İnegöl'deki Mobilya İmalathanesinde Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada iki kişi tabanca ile yaralandı. Olaya karışan şüpheli Hazar A. yakalandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde, alacak verecek nedeniyle meydana gelen olayda 2 kişiyi tabancayla vurarak yaralayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay 15 Mayıs günü saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sultan Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Mobilya imalathanesi sahibi Hazar A. (20), kendisine yaklaşık 10 milyon TL borcu olan Alihan Y. (27) ve Kemal T.'yi (26) borçla alakalı konuşmak için kendi iş yerine davet etti. Şahıslar arasında burada tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Hazar A. elindeki tabancayla 2 şahsa kurşun yağdırdı. Alihan Y. (27) sağ bacağına isabet eden 3 mermi, Kemal T. (26) ise bacağına isabet eden bir mermiyle yaralandı.

Şüpheli kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Hazar A. ise polis ekiplerince olaydan 6 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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