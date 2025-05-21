İnegöl'deki Mobilya İmalathanesinde Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde, alacak verecek nedeniyle meydana gelen olayda 2 kişiyi tabancayla vurarak yaralayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay 15 Mayıs günü saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sultan Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Mobilya imalathanesi sahibi Hazar A. (20), kendisine yaklaşık 10 milyon TL borcu olan Alihan Y. (27) ve Kemal T.'yi (26) borçla alakalı konuşmak için kendi iş yerine davet etti. Şahıslar arasında burada tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Hazar A. elindeki tabancayla 2 şahsa kurşun yağdırdı. Alihan Y. (27) sağ bacağına isabet eden 3 mermi, Kemal T. (26) ise bacağına isabet eden bir mermiyle yaralandı.

Şüpheli kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli Hazar A. ise polis ekiplerince olaydan 6 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı. - BURSA