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İnegöl'deki fabrikada işçi başına demir parçaları düştü

5 Aralık 2023 11:22 Son Güncelleme: 11:24 Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan bir işçi, vinç üzerindeki demir parçalarının başına düşmesi sonucu yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin durumu ise henüz bilinmiyor.