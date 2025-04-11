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İnegöl'deki Bisiklet Kazası: 196 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk minibüsünün çarptığı bisiklet sürücüsü 196 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti. Kaza, 25 Eylül 2024 tarihinde meydana geldi. Cenaze, Suyolu camiinde kılınan namazın ardından defnedildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk minibüsünün çarptığı bisiklet sürücüsü 196 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 25 Eylül 2024 tarihinde Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Nihat T. (55) yönetimindeki 16 M plakalı özel halk minibüsü, bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan Necmettin Atay(70)'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralanırken, ani fren nedeniyle minibüsündeki yolcu Gökçek B.(75) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

196 gündür yoğun bakımda tedavi gören adam dün hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden adam Suyolu camiinde kılınan cenaze namazının ardından Akhisar mahallesindeki mezarlıktan toprağa verildi. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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