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İnegöl'de yol çalışması nedeniyle kaza: 2 kişi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol çalışması nedeniyle daralan yolda meydana gelen kaza sonucu 2 otomobil ile bir özel halk otobüsü ve 1 tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol çalışması nedeniyle daralan yolda 2 otomobil ile bir özel halk otobüsü ve 1 tır çarpıştı; 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza saat 09.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki çalışma nedeniyle tek şeride düşen yolda meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Yalçın B.(54) yönetimindeki 16 SEV 33 plakalı otomobil, karşı yönden gelip şerit ihlali yapan Sürücü Recep C.(69) yönetimindeki 16 JNV 60 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 JNV 60 plakalı otomobil önce sürücü Serkan İ.(30) yönetimindeki 43 ACH 738 plakalı TIR'a ardından sürücü Yıldırım D.(43) yönetimindeki 16 M 0612 plakalı özel halk otobüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 2 otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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