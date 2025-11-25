İnegöl'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçenin birçok noktasında görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Özellikle ana arterlerde ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, dörtlü flaşörlerini yakarak düşük hızla yollarına devam etmek zorunda kaldı.

Sis nedeniyle trafikte zaman zaman akış yavaşlarken, bazı sürücüler de güvenlik amacıyla yol kenarında beklemeyi tercih etti. Sabah saatlerinde doğan güneş ise yoğun sis tabakasının ardından adeta güçlükle görülebildi. - BURSA