İnegöl'de yeğenini öldüren dayı ve yanındaki şüpheliler yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tartışıp 13 el ateş ettiği yeğeni Engin Yılmaz'ı başından 3 kurşunla öldüren dayı Hayrullah A. ile yanındaki Mehmet E. ve Serkan E., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince ormanda yakalandı. Şüphelilerin yakalanmasıyla birlikte olayın detayları da belli olmaya başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tartışıp 13 el ateş ettiği yeğeni Engin Yılmaz'ı başından 3 kurşunla öldüren dayı Hayrullah A. ile yanındaki Mehmet E. ve Serkan E., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince ormanda yakalandı. Şüphelilerin yakalanmasıyla birlikte olayın detayları da belli olmaya başladı.

BORÇ- ALACAK İDDİASI

İddiaya göre Engin Yılmaz'ın, dayısı Hayrullah A. ve halasının çocukları Mehmet E. ile Serkan E.'den sürekli borç para aldığı, borcunu geri ödemediği öne sürüldü. Son çıkan tartışmanın ardından ise Hayrullah A., Mehmet E. ve Serkan E.'nin Engin Yılmaz'ı alıp ormana getirdiği, burada çıkan tartışmanın kavgaya dönmesiyle Hayrullah A.'nın tabancayla yeğenini vurup otomobilin içinde bıraktığı, olayın ardından Mehmet E. ve Serkan E.'nin kardeşi Serdar E.'yi arayıp, kendilerini bulunduğu yerden almasını söylediği öğrenildi. Yakalanan 3 şüpheliyle birlikte gözaltı sayısı 4'e çıktı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)