İnegöl'de Yasadışı Kenevir Yetiştiren 73 Yaşındaki Şahıs Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, yasadışı kenevir yetiştiren 73 yaşındaki Hasan A. adlı şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Daha önce bu suçtan 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekipleri yasadışı kenevir yetiştiren 73 yaşındaki şahsı yakaladı.
İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri Osmaniye Mahallesinde yasadışı kenevir yetiştiren 73 yaşındaki Hasan A.'yı kıskıvrak yakaladı. Kenevir yetiştirme suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs gözaltına alındı. Şahıs, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA