Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili dikkat çeken sözler

Erdoğan'dan "Neden diploma verdin?" eleştirilerine yanıt

 Erdoğan'dan 'Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?' sorusuna tek kelimelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısını soran gazeteciye tek kelimelik yanıt

 Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış

Narin cinayetinde soruşturmanın seyrini değiştirecek görüntü
Lübnanlılar ateşkes sonrası evlerine dönmeye başladı

İmzaların atıldığını duyan yüz binlerce kişi yollara düştü

İnegöl'de Yasadışı Kenevir Yetiştiren 73 Yaşındaki Şahıs Yakalandı

İnegöl'de Yasadışı Kenevir Yetiştiren 73 Yaşındaki Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, yasadışı kenevir yetiştiren 73 yaşındaki Hasan A. adlı şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Daha önce bu suçtan 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Jandarma komutanlığı ekipleri yasadışı kenevir yetiştiren 73 yaşındaki şahsı yakaladı.

İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri Osmaniye Mahallesinde yasadışı kenevir yetiştiren 73 yaşındaki Hasan A.'yı kıskıvrak yakaladı. Kenevir yetiştirme suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs gözaltına alındı. Şahıs, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sahaların tozunu attıran yıldız futbolcu inşaat işçisi oldu
img

Erdoğan, özeleştiri yaptı
img

İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 44 bini aştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ROBLOX AÇILDI MI? Roblox son durum nedir, ne zaman erişime açılacak? Arda Güler oynayacak mı? Arda güler ilk 11'de mi? (Liverpool-Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi) UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI! KPSS 2024/7 şartları nelerdir? ÖSYM başvuru ekranı MasterChef Kaan kimdir, kaç yaşında, evli mi? MasterChef Kaan'ın sağlık durumu nasıl? Masterchef 27 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Okay Karacan istifa mı etti? Okay Karacan Beşiktaş'tan neden istifa etti? Onur Göçmez istifa mı etti? Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez neden istifa etti? Başakşehir-Petrocup maçı canlı izleme linki! UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları şifresiz mi? TRT 1 şifresiz, HD izleme linki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alım başvuruları ne zaman? KPSS-2024/7 tercih kılavuzu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.