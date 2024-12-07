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İnegöl'de Yangın: Bir Ev Kül Oldu

İnegöl'de Yangın: Bir Ev Kül Oldu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniyörük Mahallesinde bulunan Cengizhan Demirtaş'a ait evde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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