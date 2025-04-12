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İnegöl'de Yalnız Yaşayan Kadının Evi Yangında Kül Oldu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Gülten Yaşar'a ait tek katlı evde meydana gelen yangın, kısa sürede büyüyerek itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tek katlı ev alev alev yandı. Yangın ve söndürme anları havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 10.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çeltikçi Mahallesinde yalnız yaşayan Gülten Yaşar (83)'a ait tek katlı evde meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek 1 saatte kontrol altına alabildi. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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