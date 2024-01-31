Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de yakıtı biten aracı böyle götürdüler

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakıtı biten otomobili motosikletle iten 2 gencin tehlikeli hareketi amatör kameraya yansıdı.

İnegöl'de yakıtı biten aracı böyle götürdüler

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakıtı biten otomobili motosikletle iten 2 gencin tehlikeli hareketi amatör kameraya yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilin yakıtı bitti. Sürücü, arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Motosikletle gelen 2 şahıs, aracı motosikletle itmeye başladı. Şahıslardan biri ise aracın bagajının üzerinde seyretti. Yaşanan tehlikeli anlar başka birinin amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title