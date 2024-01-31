İnegöl'de yakıtı biten aracı böyle götürdüler

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakıtı biten otomobili motosikletle iten 2 gencin tehlikeli hareketi amatör kameraya yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilin yakıtı bitti. Sürücü, arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Motosikletle gelen 2 şahıs, aracı motosikletle itmeye başladı. Şahıslardan biri ise aracın bagajının üzerinde seyretti. Yaşanan tehlikeli anlar başka birinin amatör kamerasına saniye saniye yansıdı.