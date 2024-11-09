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İnegöl'de Vidanjör Kavgası: Ev Sahibi Yaralandı

İnegöl'de Vidanjör Kavgası: Ev Sahibi Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel vidanjör firması sahibi, ev sahibini tabancayla yaralayarak gözaltına alındı. Olayın nedeni, uzlaşmazlık ve tartışmalar sonucunda yaşanan bir kavga olarak bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada ev sahibini tabancayla yaralayan özel vidanjör firması sahibi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki dairede ikamet eden Özay Ç. (49), evinin giderini açması için özel vidanjör firmasını telefonla arayarak çağırdı. Ev sahibi iddiaya göre 3 gün sonra yine firma yetkilisini arayarak gelip arızayı gidermediği için tepki gösterdi. Özay Ç. evinin önüne gelen vidanjör ustası Harun R. (24) ile sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun R. üzerindeki tabancayla ev sahibine ateş etti. Ev sahibi sağ bacağına isabet eden mermi nedeniyle yaralanırken, tabancadan çıkan mermilerden biri park halindeki 16 F 6644 plakalı aracın camına da isabet etti. Şüpheli geldiği araçla kaçarken, yaralı ise özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli polis ekiplerine teslim oldu

Harun R. ifadesinde, "Ev sahibi telefonla aradığında evinin önüne gittik. Yarım saat bekledik, ev sahibi gelmeyince başka bir adresteki sorunu gidermek için olay yerinden ayrıldık. O sırada ev sahibi beni telefonla arayarak hakaret içeren sözler söyledi. Biz sorunu gidermek için bir süre sonra Özay Ç.'nin evine yeniden gittik. Evinin önünde buluştuğumuz ev sahibi bana karşı hakaret etmeye devam etti. O sırada gerginlik yaşandı. Özay Ç. aracından bıçak alıp üzerime yürüdüğü sırada ben de kendimi korumak ve korkutmak için tabancayla yere ateş ettim. Mermilerden biri bacağına isabet etmiş. Ben yaralamak için ateş etmedim, kendimi korumak ve beni bıçaklayacağını düşünerek ateş ettim. Olayın ardından teslim oldum" dediği öğrenildi.

Şüpheli, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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