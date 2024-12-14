İnegöl'de Uyuşturucu Ticaretinden 18 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan uyuşturucu ticaretçisi Tanju Ş.'yi yakalayarak adliyeye sevk etti. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma komutanlığı ekiplerince yakalandı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hakkında uyuşturucu ticaretinden 18 yıl hapis cezası bulunan Tanju Ş.'yi (37) Hocaköy Mahallesi'nde yakaladı.
Gözaltına alınan şahıs, sorgulamanın ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa