İnegöl'de Uyuşturucu Tacirleri Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde JASAT ekipleri, uyuşturucu tacirlerini kıskıvrak yakaladı. Üzerlerinde 100 gram uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Baykoca Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapan şahısları sıcak takibe aldı. Tarlalık alanda uyuşturucu satan iki şahsı kıskıvrak yakaladılar. Uyuşturucu tacirleri Adem K.(18) ile İshak Ç. (37) isimli şahısların üzerlerinde 100 gram metanfetamin ele geçirilirken, iki şahıs da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA