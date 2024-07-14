Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de uyuşturucu taciri yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 50 farklı suçtan sabıkası olan uyuşturucu taciri polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu maddeler ve para ele geçirildi.

İnegöl'de uyuşturucu taciri böyle yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 50 farklı suçtan sabıkası olan uyuşturucu taciri kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli Sezgin Ö.(31)'yi Cerrah Mahallesinde kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada 65 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi, 10 gram esrar maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 6 bin TL ele geçirildi.

Cerrah Mahallesindeki kovalamacanın amatör kameraya yansırken şüpheli Sezgin Ö.'nün uyuşturucu ticareti, uyuşturucu bulundurma, silahlı tehdit ve kavga olmak üzere 50 ayrı suçtan sabıkasının olduğu ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnegöl Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Ekonomist Timothy Ash'ten 'enflasyon' açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak

Ekonomist Timothy Ash'ten "enflasyon" açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak

 Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz

 İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title