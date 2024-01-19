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İnegöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 29 Kişi Tutuklandı

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İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 49 kişiden 29'u tutuklandı. Operasyon sonucunda tutuklanan şahıslar arasında bulunan Ceren K., kucağındaki bebeğiyle birlikte cezaevine gönderildi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıslardan 29'u tutuklandı.

Kucağında bebekle cezaevi

Yakalanarak gözaltına alınan 49 kişi İnegöl Adliyesine peyderpey çıkarıldı. 3 gün süren yargılama sona erdi. 49 kişiden 29'u tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla 9 kişide mahkemeden serbest kaldı.

Tutuklanan şahıslar arasındaki Ceren K. kucağındaki bebeği ile cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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