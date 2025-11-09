İnegöl'de Uyuşturucu Hap Satıcısı Suçüstü Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, pazarda uyuşturucu hap satan şahsı kıskıvrak yakaladı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı KOM ve Motorlu Asayiş Timleri, cumartesi pazarında organik baharat tezgahında uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler şüpheli Süleyman M.'yi (53) takibe aldılar. Suçüstü yakalanan şahsın minibüsünde yapılan aramada 405 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA