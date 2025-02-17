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İnegöl'de Traktör Römorkundan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

İnegöl'de Traktör Römorkundan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, odun yüklediği römorkun üzerine çıkan 80 yaşındaki Orhan Şentürk, dengesini kaybederek yere düştü ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörün römorkundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bilal Mahallesi'nde meydana geldi. Odun yüklediği römorkun üzerine çıkan Orhan Şentürk (80), bir anda fenalaşıp dengesini kaybederek römorkun üzerinden kafa üstü yere düştü. Ağır yaralanan Şentürk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şentürk'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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