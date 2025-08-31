İnegöl'de Traktör Kazasında 2 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

İnegöl'de Traktör Kazasında 2 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. 2 yaşındaki Batu K., evinin önünden harekete geçen babası Ali K.'nın (26) kullandığı 16 KOG 26 plakalı traktörün aniden önüne atladı. Duramayan traktörün ön lastiği çocuğun üzerinden geçti. Kazada ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çocuğun seyir halindeki traktörün önüne koşarak geldiği, traktörün ön ve arka lastiklerinin çocuğun üzerinden geçtiği, durumu fark eden sokaktaki aile bireylerinin çocuğu kucaklayıp alarak koştukları görüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
