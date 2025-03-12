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İnegöl'de Traktör Kazası: Çiftçi Yaralandı

İnegöl'de Traktör Kazası: Çiftçi Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarlada patates ekimi yaparken dengesini kaybeden çiftçi, seyir halindeki traktörün altında kalarak yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çiftçinin durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada seyir halinde olan traktörünün altında kalan sürücü yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan bir tarlada meydana geldi. Çiftçi Murat S. (26), 06 LJ 315 plakalı traktörünün arkasına taktığı mekanizmayla patates ekimi yapmaya başladı. Seyir halindeki traktörden eğilen çiftçi, dengesini kaybederek tarlaya düştü. Düşen sürücünün bacaklarından traktör geçti. Yaralanan çiftçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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