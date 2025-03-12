İnegöl'de Traktör Kazası: Çiftçi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlada seyir halinde olan traktörünün altında kalan sürücü yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan bir tarlada meydana geldi. Çiftçi Murat S. (26), 06 LJ 315 plakalı traktörünün arkasına taktığı mekanizmayla patates ekimi yapmaya başladı. Seyir halindeki traktörden eğilen çiftçi, dengesini kaybederek tarlaya düştü. Düşen sürücünün bacaklarından traktör geçti. Yaralanan çiftçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA