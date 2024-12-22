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İnegöl'de Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı

İnegöl'de Trafik Kazasında 4 Kişi Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpıştığı kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İnegöl'den Yenişehir istikametine seyir halinde olan Sürücü Gökmen S.(46) yönetimindeki 16 KGR 27 plakalı otomobil, aynı yöne giderken sola dönüş yapmakta olan Sürücü Ertekin K.(52) yönetimindeki Fiat Linea marka 16 BDD 314 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücülerle 16 KGR 27 plakalı otomobildeki yolcu Melike Ünver S.(38) ve 6 yaşındaki Hüseyin Eymen S. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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