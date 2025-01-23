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İnegöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı

İnegöl'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari aracın bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobile çarpan hafif ticari araç devrildi, sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 07.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Enes Y. (18) yönetimindeki 16 KHN 43 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Cevdet A. idaresindeki 16 ANN 569 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi. Kaza sonucu sürücü Enes Y. yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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