İnegöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil devrilerek istinat duvarına çarptı; 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Mezit-7 mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Metin A.(49) yönetimindeki 16 YU 933 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilerek istinat duvarına çarptı. Yan duran araçta sürücü ve eşi Güneş A.(47) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA