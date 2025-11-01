Haberler

İnegöl'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada çekici kamyonet, hafif ticari araca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri ağır durumda.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada araç taşıma işi yapılan çekici kamyonet, hafif ticari araca çarptı; 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 03.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl'ün kırsal Hasanpaşa Mahallesinde mevkiinde meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü Enes A.(23) yönetimindeki 11 ABH 651 plakalı çekici kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden sürücü Taner C.(60) yönetimindeki 16 BG 443 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile hafif ticari araçtaki yolcular Nesrin C.(56), Ebru (51) ve Zeynep C.(23) yaralandılar. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Durumu ağır olan anne Ebru C. ile kızı Zeynep C. ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Anne Ebru Coşkun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kızı Zeynep C.'nin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
