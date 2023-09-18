İnegöl'de Trafik Kavgası Kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan trafik kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Aracına çarpan sürücü, diğer sürücünün otomobilinin kapısını tekmeleyerek kavga çıkardı. Olaya şahit olan çocuk ise polisi aramak için yardım istedi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Abdulhalim S. (20), aracına çarpan Fatih M.'nin (35) otomobilinin kapısını tekmeledi. Araçtan inen Fatih M. (35), elindeki bıçakla Abdulhalim S.'yi takip etti. Fatih M.'nin otomobilinin ön koltuğunda oturan çocuğun da şahit olduğu olay anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Fatih M. idaresindeki otomobil, önünde seyreden Abdulhalim S. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından Abdulhalim S., Fatih M.'nin otomobilinin kapısını tekmeledi. Aracından inen Fatih M. ise elinde bıçakla Abdulhalim S.'nin üzerine yürüdü. Abdulhalim S., kendisini takip eden Fatih M.'den kaçarak kurtuldu.

KAVGA ANI KAMERADA

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve Fatih M. yakalanıp, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazanın ardından sürücülerin kavgası, Fatih M.'nin elindeki bıçakla diğer sürücünün ardından koşması yer aldı. Çevredekiler, Fatih M.'ye tepki gösterirken, o anda olay yerinde olan çocukların 'Polisi arayın' diye yardım istemeleri de görüntülere yansıdı. Öte yandan elindeki bıçakla etrafa tehditler savuran Fatih M.'nin otomobilinin ön koltuğunda oturan çocuğun da yaşananları korkuyla izlediği görüldü.