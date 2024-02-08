İnegöl'de tomruk yüklü kamyonun devrilme anı kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tomruk yüklü kamyonun virajları dönerken devrilme tehlikesi yaşadığı anlar amatör kameraya yansıdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen olayda tomruk yüklü kamyonun devrilme tehlikesi yaşadığı anlar amatör kameraya yansıdı.
Olay, İnegöl-Ortaköy Mahallesi Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tomruk yüklü kamyonet, seyir halindeyken devrilme tehlikesi yaşadı. Virajları dönerken yüreklerin ağza geldiği anlar, amatör kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA